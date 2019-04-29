خاص.. الأشعة تحدد موقف أوباما من لقاء النجم الساحلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أكد مصدر بالجهاز الفني بنادي الزمالك، أن الأشعة سوف تحدد موقف يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب وسط الفريق الهجومي من لقاء النجم الساحلي التونسي.
ومن المقرر أن يلعب الزمالك الأحد المقبل مع النجم الساحلي في تونس بإياب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.
وصرح المصدر لـ"الخليج 365" قائلا "أوباما تعرض لإصابة عبارة عن شد في العضلة الأمامية، وهذا هو سبب قيام الجهاز الفني باستبداله خلال المباراة".
واختتم "اللاعب سوف يخضع للأشعة خلال الساعات المقبلة لكي يتم تحديد موقفه من مباراة الإياب بنصف نهائي الكونفيدرالية".
الجدير بالذكر، أن الزمالك نجح في تحقيق الفوز بمباراة الذهاب بملعب الجيش ببرج العرب بهدف أحرزه محمود عبدالمنعم "كهربا".
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