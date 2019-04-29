حكم مباراة برشلونة وليفربول.. أدار افتتاحية مصر بروسيا.. والريدز لا يعرف الهزيمة في حضرته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن تعيين الدولي الهولندي بيورن كويبرس حكمًا لمواجهة برشلونة وليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل ليفربول ضيفًا على برشلونة في مباراة الذهاب المقرر إقامتها على ملعب كامب نو بعد غد الأربعاء.

الهولندي الذي نال الشارة الدولية من قبل "فيفا" في 2006، أدار 143 مباراة دولية وأوروبية، منها 5 مباريات عام 2019 في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث أدار 3 مباريات في مرحلة دور المجموعات (ريال مدريد X روما)، (نابولي x باريس سان جيرمان)، (شاختار x ليون)، كما أدار مباراة يوفنتوس وأتليتكو مدريد في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال، تلالها مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في ذهاب ربع النهائي.

كما أدار مباراة بالدوري السعودي بين الأهلي والتعاون بالجولة الأولى للبطولة وانتهت المباراة بالتعادل بهدف دون رد.

أدار الهولندي مباراة ببطولة دوري الأمم الأوروبية بين آيرلندا وويلز، والتي حسمها الأخير بهدف دون رد، كما أدار 21 مباراة بالدوري الهولندي هذا الموسم.

4 مباريات في كأس العالم

أدار الهولندي افتتاحية المنتخب الوطني مع نظيره الأوروجوياني بدور المجموعات لبطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت بروسيا 2018.

كما أدار مباراة لمنتخب البرازيل أمام نظيره الكوستاريكي والتي فاز بها السامبا بهدفين دون رد.

لقاءان آخران أدارهما الدولي الهولندي في مونديال روسيا، الأول للمنتخب الإسباني مع نظيره الروسي في دور الـ16 والتي خرج منها الماتادور الإسباني من منافسات البطولة بركلات الترجيح.

المباراة الثانية كانت بين المنتخبين السويدي والإنجليزي في ربع النهائي، وفاز الأسود الثلاثة في المباراة بهدفين دون رد.

ليفربول لا يعرف الهزيمة في حضرته

سبق لصاحب الـ45 عامًا إدارة أكثر من مباراة لليفربول، كان آخرها في الموسم الماضي للبطولة التي خاض الريدز خلالها مباريات بالدور التمهيدي.

وأدار كويبرس مباراة الريدز أمام هوفنهايم حسمتها كتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب بهدفين مقابل هدف.

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وفي نسخة 2014/2015 للبطولة الأوروبية أدار مباراة بين ليفربول وبازل انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وفي موسم 2012/2013 التقى ليفربول مع زينت الروسي في دور الـ32 للدوري الأوروبي، حسمها الريدز بثلاثية مقابل هدف.

مباراة أخرى بالدوري الأوروبي أدارها كويبرس لليفربول كانت في نسخة 2009/2010 في ربع النهائي عندما التقى الريدز مع فريق بنفيكا البرتغالي وفاز برباعية مقابل هدف.

مباراة أخرى بصافرة الهولندي لليفربول كانت في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا نسخة 2009/2010، وفاز الريدز بهدف دون رد.

سلسلة تعادلات لبرشلونة

آخر مباراة أدارها الهولندي لفريق برشلونة كانت بالنسخة قبل الماضية أمام يوفنتوس بربع نهائي دوري الأبطال وانتهت بالتعادل السلبي.

مباراة أخرى بدوري الأبطال لنسخة 2015/2016، واجه برشلونة نظيره روما الإيطالي على ملعب الأولمبيكو، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

في نسخة 2012/2013 للبطولة الأوروبية، أدار مباراتين لبرشلونة، الأولى بدور المجموعات أمام سيلتك الاسكتلندي وخسر البلوجرانا بهدفين مقابل هدف، والمباراة الثانية كانت في ربع النهائي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

في نسخة 2011/2012 التقى برشلونة مع ايه سي ميلان الإيطالي في ربع النهائي وفاز البلوجرانا بنتيجة 3-1.

في نسخة 2009/2010 أدار مباراتين للفريق الكتالوني، الأولى بدور المجموعات أمام دينامو كييف وفاز البلوجرانا بهدفين دون رد.

المباراة الثانية كانت أمام شتوتجارت الألماني بدور الـ16 وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

احصائيات الحكم

أدار 30 مباراة هذا الموسم حتى الآن ما بين دولية ومحلية وأوروبية

أشهر البطاقة الصفراء 99 مرة، مقابل 7 بطقاات حمراء، كما احتسب 11 ركلة جزاء.