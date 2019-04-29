بالفيديو.. هدف واحتفال مثير لإبراهيموفيتش بطريقته الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - لوس أنجليس- (د ب أ):
قاد المهاجم السويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش فريقه لوس أنجليس جالاكسي لفوز مثير على ضيفه ريال سالت ليك 2 /1 فجر الاثنين في الجولة التاسعة من دوري كرة القدم الأمريكي للمحترفين.
وفي مباريات أخرى فاز مينسوتا يونايتد على دي سي يونايتد 1 /صفر وبنفس النتيجة فاز امباكت مونتريال على شيكاغو فاير وتعادل لوس أنجليس اف سي مع مضيفه سياتل ساوندرز 1 /1.
ورفع جالاكسي رصيده إلى 22 نقطة من تسع مباريات محتلا المركز الثاني بالمجموعة الغربية بفارق نقطة واحدة عن لوس أنجليس اف سي المتصدر والذي خاض عشر مباريات.
وتقدم أوريل أنتونا بهدف لجالاكسي في الدقيقة 16 ثم تعادل دوني تويا لريال سالت ليك في الدقيقة 64 لكن ابراهيموفيتش تقمص دور البطولة وسجل هدف الفوز لجالاكسي في الدقيقة 78.
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