مران الأهلي.. تأهيل عاشور.. محاضرة للاسارتي.. و"فقرة خاصة" للتسديد 

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعدادته صباح اليوم الاثنين لمواجهة طلائع الجيش المقبلة بالدوري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع طلائع الجيش مساء بعد غد الأربعاء على ستاد المكس بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص المدرب الأورجوياني مارتن لاسارتي على عقد محاضرة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق المران الجماعي، منح خلالها تعليمات خاصة إلى لاعبيه، وقام بتحديد نقاط القوة والضعف في فريق طلائع الجيش، وواجبات كل لاعب في المباراة،كما تحدث مع لاعبيه عن ضرورة التركيز في المباريات المقبلة، وعدم التفريط في أي نقطة للتتويج باللقب.

وخصص لاسارتي فقرة خاصة للتسديد على المرمى خلال مران الفريق الأحمر، وقاد سباستيان المدرب بالجهاز الفني فقرة التسديد من وضع الثبات والحركة مع مجموعة من لاعبي الفريق الأحمر.

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على الجانب الآخر واصل الثنائي حسام عاشور وعمرو جمال لاعبا الفريق أداء التدريبات التأهيلية، حيث يعاني عاشور من الإصابة في العضلة الأمامية، تعرض لها في مباراة بيراميدز، فيما يعاني عمرو جمال من الإصابة في العضلة الأمامية.

وعقد لاسارتي جلسة خاصة مع خالد محمود طبيب الفريق الأحمر حرص خلالها على الاطمئنان على اللاعبين المصابين في الفريق أمثال سعد الدين سمير وكريم نيدفيد وحسام عاشور وعمرو جمال، والمدة الزمنية الخاصة بالبرنامج التأهيلي لهم للتعافي من الإصابة.

كما عقد جلسة خاصة مع رمضان صبحي لمنحه بعض التعليمات الفنية لتنفيذها في المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 34 نقطة.