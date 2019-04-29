تقرير.. بعد جائزة "لاعب العام" بإنجلترا.. فان دايك يحطم رقما صمد 14 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

توّج المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول، بجائزة أفضل لاعب والمقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين بإنجلترا بعد موسم مميز قدمه المدافع المخضرم رفقة الريدز ليكون اللاعب الثاني تواليًا يتوج بالجائزة بعد محمد صلاح.

فان دايك دخل في منافسة مع زميله السنغالي ساديو ماني وثلاثي مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج وبرناردو سيلفا وسيرجيو أجويرو بجانب لاعب تشيلسي إدين هازارد.

واستطاع المدافع الهولندي أن يحطم رقمًا صمد لمدة 14 عامًا حيث لم يتوج أي مدافع بالدوري الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في بلاد الضباب منذ المدافع جون تيري مع تشيلسي في موسم (2004-2005).

- (2005 -2006)

شهد هذا الموسم حصول قائد ليفربول السابق ستيفين جيرارد على جائزة أفضل لاعب في بريميرليج.

وتفوق جيرارد على الخماسي تيري هنري لاعب آرسنال، وواين روني لاعب مانشستر يونايتد، وثلاثي تشيلسي فرانك لامبارد وجو كول وجون تيري.

- (2006 - 2007):

نال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد وقتها، خلال هذا الموسم بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا.

رونالدو استطاع خلال هذا العام أن يسجل مع اليونايتد 17 هدف ليكون في المركز الثالث على مستوى ترتيب الهدافين خلف الثنائي بينيديكث ماكارثي وديدييه دروجبا.

وتفوق رونالدو على ثنائي مانشستر يونايتد باول سكولز وريان جيجز بجانب ستيفن جيرارد لاعب ليفربول وديدييه دروجبا وسيسك فابريجاس من تشيلسي.

- (2007 - 2008):

حافظ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على جائزة لاعب العام في إنجلترا بعد استطاع أن يقدم موسمًا رائعًا مع مانشستر يونايتد.

رونالدو أحرز 31 هدفًا مع مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي ليحصل على جائزة هداف الدوري الإنجليزي.

وتفوق رونالدو خلال هذا الموسم على جائزة لاعب العام أمام الخماسي إيمانويل إديبايور وسيسك فابريجاس ثنائي آرسنال، وستيفين جيرارد وفرناندو توريس ثنائي ليفربول بجانب ديفيد جيمس لاعب بورتثموث.

- (2008 -2009):

لاعب آخر من صفوف مانشستر يونايتد استطاع أن يحصل على جائزة لاعب العام في إنجلترا وهو الويلزي ريان جيجز.

وتمكن جناح مانشستر يونايتد من الحصول على لقب لاعب العام متفوقًا على زملائه كريستيانو رونالدو، إدوين فان در سار، نيمانيا فيديتش، ريو فيرديناند بالإضافة إلى قائد ليفربول ستيفين جيرارد.

- (2009 -2010):

واصل لاعبو مانشستر يونايتد صحوتهم في الحصول على جائزة لاعب العام في إنجلترا وكانت هذه المرة من نصيب لاعب وهداف الفريق واين روني والذي احتل وصافة الهدافين بعدما سجل 30 هدفًا بفارق هدف عن النجم الإيفواري ديدييه دروجبا نجم تشيلسي الأسبق.

روني تفوق على ثلاثة منافسين وهم الإيفواري ديدييه دروجبا من تشيلسي والأسباني سيسيك فابريجاس لاعب آرسنال بالإضافة إلى الأرجنتيني كارلوس تيفيز لاعب مانشستر سيتي.

- (2010 -2011):

كسر النجم الويليزي جاريث بيل لاعب توتنهام هوتسبير وقتها سلسلة حصول لاعبي مانشستر يونايتد على الجائزة، ليصبح اللاعب الويلزي الثالث الذي يتوج بالجائزة بعد مارك هيوز وريان جيجز.

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- (2011 -2012):

خلال هذا الموسم توّج المهاجم الهولندي روبن فان بيرسي لاعب آرسنال وقتها موسمه الرائع رفقة الجانرز بالحصول على جائزة لاعب العام.

فان بيرسي أحرز مع آرسنال 27 هدفًا في الدوري الإنجليزي ليحصل على لقب الهداف متفوقًا على واين روني بفارق أربعة أهداف.

وتفوق فان بيرسي على ثنائي مانشستر يونايتد بول سكولز وواين روني.

- (2012 -2013):

عاد النجم الويلزي جاريث بيل ليحقق نفس الجائزة مع فريقه السابق توتنهام هوتسبير ليصبح اللاعب الرابع الذي يحصل على الجائزة مرتين.

وانضم الجناح الويلزي إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي تيري هنري وآلان شيرار ومارك هيوز في الحصول على الجائزة مرتين.

وتفوق بيل في القائمة المختضرة على روبين فان بيرسي لاعب آرسنال ولويس سواريز لاعب ليفربول، ومايكل كاريك لاعب مانشستر يونايتد بجانب البلجيكي إدين هازارد لاعب تشيلسي.

- (2013 -2014):

استطاع لويس سواريز لاعب ليفربول أن يحقق هذه الجائزة خلال هذا الموسم بعد مستواه الرائع رفقة الريدز حيث نال هداف الدوري الإنجليزي بـ 31 هدف.

وتفوق سواريز على زميليه ستيفن جيرارد ودانييل ستوريدج بالإضافة للاعب وسط تشيلسي إيدين هازارد ويايا توريه لاعب مانشستر سيتي وآدم لالانا لاعب ساوثهامبتون وقتها.

- (2014 - 2015):

حصل النجم البلجيكي إدين هازارد لاعب تشيلسي الحالي على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا بعد موسمه المميز رفقة البلوز.

وتفوق إدين هازارد على هاري كين الذي حل وصيفا، فيما جاء الإسباني ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد في المركز الثالث في جائزة أفضل لاعب بحفل الاتحاد الإنجليزي.

- (2015 -2016):

تواجد النجم الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي السابق ومانشستر سيتي الحالي بجائزة أفضل لاعب بعد موسمه المميز مع الثعالب والذي ساهم من خلالها لقيادة فريقه للحصول على لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخ النادي.

ونال محرز الجائزة متفوقًا على كل من زميله السابق ومهاجم ليستر الحالي جيمي فاردي الذي، وهاري كين مهاجم توتنهام هوتسبيرز وهداف البريمييرليج.

- (2016 -2017):

حصد لاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي في موسمه الأول مع تشيلسي على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا بعدما قاد فريقه للحصول على الدوري الإنجليزي.

وحسم كانتي الجائزة بعد منافسة مع زميله في تشيلسي البلجيكي إدين هازارد، وهاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، وزلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق، وأليكسيس سانشيز لاعب أرسنال السابق، وروميلو لوكاكو مهاجم إيفرتون السابق.

- (2017 -2018):

انضم النجم المصري محمد صلاح لقائمة اللاعبين المتوجين بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا بعد موسم استثنائي مع الريدز حيث سجل 32 هدفًا بالدوري نال من خلالها هداف بريميرليج.

صلاح تفوق على البلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي، وهاري كين مهاجم توتنهام، وديفيد سيلفا، وليروي ساني لاعبي مانشستر سيتي، وديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد.