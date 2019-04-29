كيف تناولت الصحف التونسية فوز الزمالك على النجم الساحلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

حقق الزمالك فوزًا ثمينًا بهدف دون رد على حساب فريق النجم الساحلي التونسي في المباراة التي أجريت على ملعب برج العرب بالاسكندرية ضمن ذهاب دور نصف نهائي مسابقة الكونفدرالية.

فوز الزمالك جعل الأخير يقطع نصف الطريق للعبور للمباراة النهائية حيث لا يحتاج الأبيض سوى الخروج بنتيجة التعادل السلبي في موقعة الإياب والتي ستجرى بتونس في الخامس من مايو المقبل.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز ما تناولته الصحف التونسية بعد فوز الزمالك على النجم:

"النجم يخسر بهدف"

علّقت صحيفة "الشروق" على خسارة فريق النجم الساحلي من الزمالك، قائلة إن الفريق الأبيض استطاع أن يحقق الفوز بهدف دون رد جاء عن طريق محمود عبد المنعم "كهربا".

وأضافت الصحيفة أن الفريق الساحلي لديه فرصة في التعويض نظرًا لإقامة مواجهة الإياب في سوسة.

"هزيمة قابلة للتعويض"

ذكرت صحيفة "الصباح نيوز" أن فريق النجم الساحلي تعرض لهزيمة على يد الزمالك بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بمصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن رغم خسارة الفريق الساحلي إلا أن ما زال لديه الإمكانية على التعويض نظرًا لإقامة مباراة الإياب في تونس.

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وأضافت الصحيفة أن فريق النجم أتيحت له العديد من الفرص لكن لم يوفق الفريق الساحلي في التسجيل.

"النجم يعود بأخف الأضرار"

قالت صحيفة "الصريح" إن فريق النجم الساحلي تمكن العودة من مصر بأخف الأضرار بعد الخسارة بهدف فقط.

وأضافت الصحيفة أن الفريق الساحلي أعطى درسًا قويًا للزمالك من حيث الأداء والانضباط التكتيكي.

وانتقدت الصحيفة أداء الحكم والذي تغاضى عن احتساب ضربة جزاء لصالح النجم.

وكشفت الصحيفة التونسية أن أكثر من لاعب في صفوف النجم عبروا عن غضبهم تجاه زميلهم السابق ولاعب الزمالك الحالي حمدي النقاز بسبب أساليبه الاستفزازية بحسب وصف الصحيفة.

"النجم ينهزم"

ذكرت إذاعة "موزاييك" عبر موقعها الإلكتروني أن فريق النجم الساحلي تلقى خسارة بهدف دون رد أمام الزمالك.

وأضافت أن فريق النجم لديه فرصة من الرد حيث سيتجدد اللقاء بين الطرفين في الخامس من الشهر المقبل بسوسة.