الارشيف / اخبار الرياضه

فان دايك يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

0 نشر
Alaa Ali 0 تبليغ

Advertisements

توج الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا والمقدمة من قبل رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين التي تعطى لأكثر من قدم مستويات مميزة في البطولات المحلية.

وتفوق فان دايك على كل من السنغالي ساديو ماني زميله في ليفربول، وثلاثي مانشستر سيتي، رحيم سترلينغ وبيرناردو سيلفا وسيرجيو أغويرو، والبلجيكي إيدين هازارد ().

ومنح اللاعب البالغ عمره 27 عاما صلابة لدفاع ليفربول منذ انضمامه قادما من ساوثامبتون في يناير كانون الثاني من العام الماضي، وساعد الفريق المنافس على لقب الممتاز على الحفاظ على شباكه نظيفة في 19 مباراة في الدوري هذا الموسم.

وأصبح فان ديك مدافع منتخب هولندا اللاعب الثاني من ليفربول الذي يفوز بالجائزة للموسم الثاني على التوالي بعد المهاجم محمد صلاح في العام الماضي وانضم إلى مواطنيه دينيس بيركامب ورود فان نيستلروي وروبن فان بيرسي الذين سبق لهم الفوز بها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فان دايك يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا