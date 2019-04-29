فان دايك يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

توج الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا والمقدمة من قبل رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين التي تعطى لأكثر من قدم مستويات مميزة في البطولات المحلية.

وتفوق فان دايك على كل من السنغالي ساديو ماني زميله في ليفربول، وثلاثي مانشستر سيتي، رحيم سترلينغ وبيرناردو سيلفا وسيرجيو أغويرو، والبلجيكي إيدين هازارد (تشيلسي).

ومنح اللاعب البالغ عمره 27 عاما صلابة لدفاع ليفربول منذ انضمامه قادما من ساوثامبتون في يناير كانون الثاني من العام الماضي، وساعد الفريق المنافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز على الحفاظ على شباكه نظيفة في 19 مباراة في الدوري هذا الموسم.

وأصبح فان ديك مدافع منتخب هولندا اللاعب الثاني من ليفربول الذي يفوز بالجائزة للموسم الثاني على التوالي بعد المهاجم محمد صلاح في العام الماضي وانضم إلى مواطنيه دينيس بيركامب ورود فان نيستلروي وروبن فان بيرسي الذين سبق لهم الفوز بها.