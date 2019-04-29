البلجيكي هازارد يكشف هوية فريقه الجديد

كشف اللاعب الدولي البلجيكي ثورغان هازارد نجم فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني عن الفريق الذي اختاره ليدافع عن ألوانه انطلاقا من الموسم المقبل.
وأكد الشقيق الأصغر لنجم المنتخب البلجيكي ونادي تشيلسي الإنجليزي إيدين، في تصريحات صحفية، أنه توصل إلى اتفاق مع بوروسيا دورتموند الألماني، وأن مسألة انتقاله باتت الآن رهن اتفاق الناديين.
وتابع صاحب الـ26 عاما “توصلت إلى اتفاق شخصي مع دورتموند.. قلت في السابق إنني أريد أن أمضي قدما في مسيرتي. أريد أن أختبر أمرا جديدا” خارج مونشنغلادباخ الذي يرتبط معه بعقد منذ 2015.
وأضاف “الآن المسألة تعود إلى الناديين، وثمة مباحثات بين مونشنغلادباخ ودورتموند. سيحتاج الأمر إلى بعض الوقت”.
وكانت مجلة “كيكر” الألمانية قد أوردت في تقارير سابقة، أن هازارد الذي تألق بشكل لافت هذا الموسم مع مونشنغلادباخ، سينتقل قبل عام من نهاية عقده، إلى دورتموند مقابل 40 مليون يورو.
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