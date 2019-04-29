وزارة الرياضة تنظم ملتقى توظيف ومعرضًا للمنتجات الحرفية والتراثية

تنظم وزارة الشباب والرياضة ملتقى لتوظيف شباب الخريجين بالتعاون مع مجموعة من شركات القطاع الخاص تصل إلى نحو 20 شركة توفر أكثر من 2000 فرصة عمل للشباب الراغب في الالتحاق بفرصة عمل بالقطاع الخاص من حملة كافة المؤهلات وبدون مؤهل، وذلك يوم الاحد المقبل

الموافق 5 مايو 2019 بدءًا من الساعة الحادية عشرة صباحاً بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

كما تنظم الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالوزارة معرضاً للمنتجات الحرفية والتراثية للشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة والتي تعمل على تشجيع الشباب

على العمل الحر وإقامة وإدارة مشروعهم الخاص.

يأتي الملتقي في إطار السياسة العامة لوزارة الشباب والرياضة للمساهمة في حل مشكلة البطالة لدى الشباب وترحيبها الدائم بالتعاون مع مختلف الجهات لمواجهة مشكلة البطالة، من خلال تنظيم ملتقيات التشغيل ومعارض المنتجات الحرفية لتوفير فرص عمل متنوعة للشباب والتشجيع على نشر ثقافة العمل الحر من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.