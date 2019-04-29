بحضور وزير الرياضة .. انطلاق أعمال مؤتمر وبرنامج التسويق الرياضي المحترف

افتتح الدكتور "أشرف صبحي " وزير الشباب والرياضة والسيد "عيسى هلال " الآمين العام لمجلس الشارقة الرياضي والسيد عبدالعزيز القحطان وكيل الهيئة العامة للرياضة السعودية انطلاق أعمال مؤتمر وبرنامج التسويق الرياضي المحترف النسخة الثالثة والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال الفترة من 28 إلى 30 ابريل الجاري بفندق الماريوت بالزمالك .
ويهدف برنامج مدير التسويق الرياضي المحترف إلى إعداد أول جيل متخصص ومحترف في مجال تسويق البرامج والمنشآت الرياضية بالوطن العربي وافريقيا من خلال محاور التسويق الرياضي وعلاقته بالهندسة الرياضية ، والتسويق الرياضي وعلاقته بالمنشآت الرياضية ، ودور مدير أعمال اللاعبين المحترفين ، النظم الحديثة في إدارة وتشغيل المنشآتوالبرامج الرياضية ، إدارة الازمات ومجابهة القرصنة التسويقية في المجال الرياضي ، التقنيات الحديثة في مجال الدعم الالكتروني للنشاط الرياضي والتسويقي ، التحليل والاداء المالي والمحاسبات الختامية وقائمي المركز المالي للمنشآت الرياضية ،والاعلام الرياضي وعلاقته بالتسويق والاستثمار الرياضي ، والعلامات التجارية واسلوب ترويجها .
ويحاضر في برنامج مدير التسويق الرياضي المحترف مجموعة من المتخصصين والخبراء الاجانب هم لويس انريكي مدير التسويق في وزارة الرياضة الاسبانية ،جييرمو موراليدا مدير تسويق نادي أتلتيكو مدريد سابقاً ، أليو فلالو الصحفي النيجيري ، نبيل مصطفى استشاري تصميمات المنشآت الرياضية ،أديب بن صالح رئيس اللجنة
ويقام على هامش مؤتمروبرنامج مدير التسويق الرياضي المحترف معرض للشركات والمؤسسات العاملة في مجال الصناعة الرياضية بمشاركة كبرى المصانع والشركات والمؤسسات المتخصصة في التصنيع والتوزيع والتصدير والاستيراد في مجال الرياضة المتنوعة ، والمؤسسات المتخصصة في الترويج والتسويق والاستثمار الرياضي بمصر والعالم ، والشركات التخصصة في تقديم الخدمات الرياضية للمنشآت والبرامج الرياضية ، بهدف الاطلاع على أحدث الأفكار والرؤى للمشاركين سواء في الصناعة أو الاستثمار أو التسويق أو الاعلام الرياضي وابرام اتفاقيات تعاون بين المشاركين بالمعرض وبعضهم البعض .
حضر المؤتمر أحمد الشيخ وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير ، محيي معروف مدير عام التسويق بوزارة الشباب والرياضة .
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