الارشيف / اخبار الرياضه

بيراميدز يكشف سر التعاقد مع مدافع النجم الساحلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 كشف تركي آل الشيخ، مالك نادي  بيراميدز، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية عن انضمام وجدي كشريدة، الظهير الأيمن لفريق النجم الساحلي التونسي، لبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 علق آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على خبر انتقال كشريدة لبيراميدز قائلًا إنه خبر غير صحيح.

 يضم بيراميدز أربعة لاعبين أجانب هم: كينو وبينافينتي وتراوري وجون سيفوينتي

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
بجانب الثنائي السوري عمرو ميداني وعمر خربين.

 وفي السياق ذاته بات رحيل الإكوادوري حون سيفوينتي، مهاجم الفريق، مؤكدًا بعد أن فشل اللاعب في إثبات قدراته وتقديم الإضافة المنتظرة منه لخط هجوم بيراميدز منذ انتقاله للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يكشف سر التعاقد مع مدافع النجم الساحلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا