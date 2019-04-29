بيراميدز يكشف سر التعاقد مع مدافع النجم الساحلي

كشف تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية عن انضمام وجدي كشريدة، الظهير الأيمن لفريق النجم الساحلي التونسي، لبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
علق آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على خبر انتقال كشريدة لبيراميدز قائلًا إنه خبر غير صحيح.
يضم بيراميدز أربعة لاعبين أجانب هم: كينو وبينافينتي وتراوري وجون سيفوينتي
وفي السياق ذاته بات رحيل الإكوادوري حون سيفوينتي، مهاجم الفريق، مؤكدًا بعد أن فشل اللاعب في إثبات قدراته وتقديم الإضافة المنتظرة منه لخط هجوم بيراميدز منذ انتقاله للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
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