الوحدة السعودي يرفض تجديد استعارة كاسونجو من الزمالك

رفض نادي الوحدة السعودي تجديد استعارة النجم الكونغولي كابونجو كاسونجو من نادي الزمالك، وذلك لعدم اقتناع الجهاز الفني وإدارة النادي بالمردود الفني الذي قدمه اللاعب مع الفريق خلال الفترة الأخيرة. قدمه اللاعب مع الفريق خلال الفترة الأخيرة. أكدت مصادر داخل نادي الوحدة، أن كاسونجو يأتي على رأس قائمة الراحلين عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل. جاء قرار الإدارة بالاستغناء عن اللاعب لسببين، الأول ضعف الناتج التهديفي للاعب، والثاني كثرة إصابات اللاعب، التي أبعدته عن الفريق 5 جولات بالدوري.

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