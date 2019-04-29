صور.. اتحاد اليد يشيد بالروح الرياضية بين لاعبي الأهلي والزمالك

أشاد الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة هشام نصر بالروح الرياضية التي ظهرت بين لاعبي الأهلي والزمالك في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأحد بنهائي دوري محترفي اليد. بينهما أمس الأحد بنهائي دوري محترفي اليد. وأكد الاتحاد عدم وجود تعصب بين لاعبي الأهلي والزمالك وهذا ما يجب أن يظهر بين اللاعبين في كل الأوقات. وفاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 21-18 وتوج بلقب دوري محترفي اليد لموسم 2018 و 2019.

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