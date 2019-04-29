لاسارتي يقود تقسيمة قوية في مران الأهلي

قاد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقسيمة قوية للاعبي الفريق صباح اليوم الاثنين علي ملعب التتش بالجزيرة. بالجزيرة. وحرص لاسارتي على إيقاف التقسيمة الفنية لتوجيه لاعبي الفريق ومنحهم بعض التعليمات الفنية. ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة إلا ربع مساء بعد غدٍ الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الـ31 من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها على استاد المكس بالإسكندرية.

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