سعد سمير يتحدث عن برنامجه التأهيلي في ألمانيا

قال سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يخوض برنامجا تأهيليا مكثفا في ألمانيا على فترتينللتعافي من الإصابة مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل جيد في طريق التخلص من إصابته.
وأضاف أنه يخوض برنامجا تأهيليا في ألمانيا على فترتينصباحا ومساء يتضمن خضوعه لوحدات علاج طبيعي وتأهيل.
وكان الأهلي قد وافق على سفر سعد سمير إلى ألمانيا لتنفيذ برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي والخارجي بالرباط
ووجه مدافع الأهلي الشكر إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي على الدعم الكبير وحرصه الاطمئنان على حالته، والموافقة على سفره إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية وتنفيذ برنامجه التأهيلي، مشيدا بالدور الكبير الذى يبذله سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في مساندة اللاعبين، وتوفير أفضل مناخ للجميع بحثًا عن تحقيق الانتصارات والبطولات.
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