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عمرو جمال يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي

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واصل عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وخاض اللاعب تدريبات الجري حول

الملعب قبل انطلاق مران الفريق الذي يقام استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة إلا ربع
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مساء بعد غدٍ الأربعاء على ملعب المكس بالإسكندرية في الجولة الـ31 من منافسات الدوري الممتاز.

ويعاني عمرو جمال من الإصابة في العضلة الأمامية حيث وضع الجهاز الطبي برنامجا تأهيليا للاعب للتعافي من الإصابة.

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