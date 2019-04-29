تفاصيل الزيارة السرية لمدير بطولة أمم أفريقيا إلى لندن

علمت "الوفد" من مصادر مطلعة في اتحاد الكرة، أن محمد فضل مدير بطولة أمم أفريقيا 2019، كان في زيارة سرية إلى لندن. كان في زيارة سرية إلى لندن. وبحسب المصادر، فان الزيارة استمرت لمدة 3 ايام حيث عاد فضل فجر اليوم ومعه تميمة بطولة أمم أفريقيا التي ستعلن غدًا بحسب ما صرح به مدير البطولة.

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