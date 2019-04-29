بالصور.. الصربي ماركو: سعيد بلقب السليمانية للتنس.. والسويسرية سيمونا تشيد بالتنظيم

أعرب اللاعب الصربى ماركو تيبافاتش هو عن سعادته البالغة بالفوز بلقب بطولة السليمانية الدولية للتنس للرجال المقامة حاليا بملاعب نادى السليمانية الرياضى .

قال ماركو إن المباراة النهائية التى تغلب فيها على نظيره الأمريكى دينيس كانت صعبة للغاية لاسيما وأن المنافس لاعب مميز.

أشار قائلا إنه دائما يسعد باللعب فى مصر ويعشق الحضور إليها، خاصة أن معظم ألقابه فى اللعبة البيضاء حققها على أرض الفراعنة عشرة من خمس عشرة بطولة فاز بها حتى الآن منذ احترافه اللعبة عام 2014 لذا مصر تمثل

حالة خاصة فى حياته.

أشاد ماركو بالتنظيم الناجح للبطولة والإمكانيات المتوافرة من ملاعب وفندق وجيمانيزيوم وبرامج ترفيهية كلها مقدمة فى بطولة السليمانية بإشراف مديرها الدينامو رامى شحاته .

وقالت بطلة السيدات الصاعدة الواعدة صاحبة ال18 عاما السويسرية سيمونا والتارت إن لقب بطولة السليمانية للتنس هو الرابع فى مسيرتها كلاعبة محترفة وجاء بعد مباراة نهائية شرسة أمام لاعبة النمسا صاحبة الخبرات العريضة كليفنر.

أكدت أن توافر كل عوامل النجاح

Advertisements

فى البطولة ساعدها دون شك فى الوصول إلى منصة التتويج فالملاعب متوافرة والفندق لا يبعد دقائق قليلة عنها والتنظيم رائع وفريق العمل يجتهد لتقديم الأفضل باستمرار .

واختتم الأسبوع الثانى لبطولة السليمانية الدولية للتنس للرجال والسيدات بفوز الصربى ماركو والسويسرية سيمونا وقام بتوزيع الجوائز نائب رئيس اللجنة المنظمة سيف شوكت ومدير البطولة رامى شحاته والحكم العام وائل عباس.

وقدم سيف شوكت التهنئة للفائزين باللقب مؤكدا أن مستوى الأداء والمنافسة كان مرتفعا للغاية.

أضاف قائلا أن اللجنة المنظمة تعمل باستمرار على التطوير وإضافة كل جديد خاصة بعدما أصبحت بطولات السليمانية الدولية للتنس علامة مميزة على مستوى اللعبة دوليا، كما أنها تسهم فى تنشيط السياحة الرياضية بمصر.

