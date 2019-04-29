رياضة | فرج عامر يفتح النار على التحكيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر يفتح النار على التحكيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، التحكيم المصري.

وقال عامر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "طبعا التحكيم هو رمانة ميزان أي دوري في العالم واختلاله يخل بالنتائج وهو أحد اسباب ضياع العديد من النقاط من سموحة هذا العام".

وتابع عامر: "لكن الحمد لله الحكام الدوليين أكثر خبرة ودقة وأصحاب تجارب كبيرة وربنا يستر في اللي قادم ولكني أصر على نزاهة الجميع لإيماني بأنه لايوجد حكم مصري يقبل أن يكون فاشل أو غير عادل".

وأضاف عامر: "ضغوط بعض اللاعبين على إدارات الأندية يعجل برحيلهم.. ومشكلة الفرق المصرية في كرة القدم هي الكرات العرضية".