رياضة | تطورات مفاجئة في انتقال هازارد إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطورات مفاجئة في انتقال هازارد إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن تطورات جديدة في صفقة انتقال البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي الإنجليزي، إلى ريال مدريد الإسباني، في الموسم المقبل.

وقال موقع لو10 سبورت الفرنسي، إن سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد بدأ بمتابعة إيدين هازارد على موقع الصور إنستجرام اليوم ما يزيد من شائعات اقتراب نجم تشيلسي من اللعب في سانتياجو برنابيو في الموسم المقبل.

وتدل متابعة سيرجيو راموس لهازارد في مثل التوقيت الحالي على صحة الشائعات المنتشرة حول انضمام البلجيكي لصفوف ريال مدريد.