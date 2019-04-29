رياضة | بيانيتش يحسم الجدل حول مستقبله مع يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيانيتش يحسم الجدل حول مستقبله مع يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الدولي البوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس في حوار مع صحيفة توتوسبورت عن شائعات رحيله عن الفريق خلال الميركاتو القادم.

وعبر اللاعب عن استيائه من هذه الأخبار واعتبرها قلة احترام ليوفنتوس حيث أنه الكثير من الناس يتحدثون كثيراً لكنهم لا يفهمون بنفس القدر.

وعن خروج اليوفي من دوري أبطال أوروبا قال بيانيتش أن كل شيء وارد في كرة القدم وأنه لولا الغيابات والإصابات لكانت الأمور أفضل للسيدة العجوز، وأن المهم الآن هو تحليل ما حدث وسبب الفشل لإعادة المحاولة العام القادم.