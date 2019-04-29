رياضة | تقارير: ميلان يستقر على إقالة جاتوزو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: ميلان يستقر على إقالة جاتوزو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب جينارو جاتوزو من الرحيل عن تدريب ميلان بعد خسارة الفريق أمام تورينو بثنائية نظيفة ليبتعد عن المراكز الأربعة الأوائل.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو أن إدارة الروسونيري قد تتخذ قرار الاستغناء عن جاتوزو خلال ال24 ساعة القادمة، ولكن يجب الإشارة أن مستقبل جاتوزو في خطر حتى من قبل هزيمة تورينو.

في حالة رحيل جاتوزو سيتولى فيدريكو جيونتي مدرب فريق الشباب بدلاً منه كحل مؤقت لحين انتهاء الموسم الحالي.