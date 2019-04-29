رياضة | ريال مدريد يواجه توتنهام على شرف بايرن ميونخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يواجه توتنهام على شرف بايرن ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني، النسخة السادسة من كأس أودي على ملعب أليانز أرينا.

ومن المقرر أن تضم البطولة أيضا أندية ريال مدريد الإسباني وفنربخشة التركي وتوتنهام الإنجليزي.

وتقام فعاليات البطولة يومي 30 و31 يوليو المقبل .



وفاز بايرن بلقب كأس أودي ثلاث مرات من قبل فيما أحرز برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين اللقبين الآخرين للبطولة.

ويلتقي ريال مدريد مع توتنهام في 30 يوليو/ تموز، يعقبها مباراة بايرن مع فنربخشة، ويلتقي الخاسران من المباراتين في مباراة تحديد المركز الثالث، ويلعب الفائزان على لقب البطولة في اليوم التالي.

