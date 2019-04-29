رياضة | مران قوي لخماسي حراس المرمى في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران قوي لخماسي حراس المرمى في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية لخماسي حراسة المرمي في المران الصباحي اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وتواجد الخماسي شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير وأحمد طارق سليمان في المران الصباحي اليوم وحصلوا علي وحدات تدريبية متنوعة في إطار تجهيز الجميع لهذه المرحلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة إلا ربع مساء بعد غدٍ الأربعاء على استاد المكس بالإسكندرية في الجولة الـ31 من منافسات الدوري الممتاز، حيث يدخل الفريق معسكرا مغلقا غدا في الإسكندرية.