رياضة | تدريب بدني للاعبي الأهلي عقب انتهاء المران الصباحي

خاض لاعو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية خفيفة بالجري حول الملعب عقب انتهاء المران الصباحي اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي على مطالبة اللاعبين بخوض مران الجري الخفيف حول الملعب عقب انتهاء المران الصباحي، في إطار البرنامج المعد مسبقا استعدادا لمواجهة طلائع الجيش.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الثلاثاء في الإسكندرية استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة إلا ربع مساء بعد غدٍ الأربعاء على استاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ31 من مباريات الدوري الممتاز.

الزمالك يجهز مفاجأة لجماهيره قبل السفر لتونس

يدرس رئيس نادي الزمالك إقامة تدريب للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بحضور الجماهير وذلك قبل السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي.

وكان الزمالك قد حقق الفوز بهدف وحيد على النجم في لقاء الذهاب وسيلتقي بالنجم في لقاء العودة الأحد المقبل بسوسة.

ويبحث رئيس الزمالك عن ملعب يتحمل الحضور الجماهيري في ظل عدم قدرة ملعب النادي على استيعاب الجماهير لعدم وجود مدرجات بالملعب.

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رئيس الزمالك يجتمع بجروس قبل مواجهة النجم الساحلي

يعقد رئيس نادي الزمالك جلسة مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق خلال الساعات المقبلة قبل سفر بعثة الفريق إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ويرغب رئيس الزمالك في التحدث مع المدير الفني في بعض الأمور الفنية ومنها استبعاد لاعبين من التشكيل الأساسي لتراجع مستواهم وأسرار عدم الاعتماد على أيمن حفني في تشكيل الفريق وتجاهله بصورة دائمة.

وفاز الزمالك على النجم الساحلي بهدف دون رد في لقاء الذهاب الذي أقيم أمس في برج العرب.

رئيس الزمالك يجتمع باللاعبين قبل السفر إلى تونس

يعقد رئيس نادي الزمالك جلسة على هامش تدريبات الفريق قبل السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وتأتي الجلسة مع أجل توجيه بعض النصائح للاعبين قبل السفر والشد من آزرهم ومطالبتهم بتحقيق نتيجة إيجابية في سوسة لضمان التأهل لنهائي البطولة.

يذكر أن الزمالك كان قد حقق الفوز بهدف نظيف على النجم الساحلي في لقاء الذهاب الذي أقيم أمس في برج العرب.