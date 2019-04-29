رياضة | لاسارتي يطمئن على شريف إكرامي قبل لقاء طلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يطمئن على شريف إكرامي قبل لقاء طلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأحمر، على هامش مران الفريق اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وحرص لاسارتي على الاطمئنان على جاهزية إكرامي البدنية بعد تعافيه من الإصابة، في وجود أليخاندرو مخطط أحمال الفريق الأحمر.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء بعد غد الأربعاء على ستاد المكس بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.