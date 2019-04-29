رياضة | سعد سمير يتحدث عن برنامجه التأهيلي في ألمانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعد سمير يتحدث عن برنامجه التأهيلي في ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه يخوض برنامجا تأهيليا مكثفا في ألمانيا علي فترتين للتعافي من الإصابة مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل جيد في طريق التخلص من إصابته.

وأضاف أنه يخوض برنامجا تأهيليا في ألمانيا على فترتين صباحا ومساء يتضمن خضوعه لوحدات علاج طبيعي وتأهيل.

وكان الأهلي قد وافق علي سفر سعد سمير إلى ألمانيا لتنفيذ برنامجًا تأهيليًا للتعافي من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي والخارجي بالرباط الخارجي وقطع جزئي في الرباط الخلفي الصليبي.

ووجه مدافع الأهلي الشكر إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي على الدعم الكبير وحرصه الاطمئنان على حالته، والموافقة على سفره إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية وتنفيذ برنامجه التأهيلي، مشيدا بالدور الكبير الذى يبذله سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في مساندة اللاعبين، وتوفير أفضل مناخ للجميع بحثًا عن تحقيق الانتصارات والبطولات.