رياضة | تفاصيل جلسة لاسارتي مع رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جلسة لاسارتي مع رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة خاصة مع رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر، على هامش المران الصباحي اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقام لاسارتي خلال هذه الجلسة بمنح اللاعب بعض التعليمات الفنية لتنفيذها في المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء بعد غد الأربعاء على ستاد المكس بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.