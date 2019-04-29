رياضة | صافرة هولندية لقمة برشلونة وليفربول بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صافرة هولندية لقمة برشلونة وليفربول بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الاتحاد الأوروبي "يويفا" عن طاقم تحكيم مباراة ليفربول وبرشلونة في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويدير اللقاء الهولندي بيورن كيوبرس ويعاونه كلا من ماريو ديكس وإرفين زينسترا، وسيقود داني ماكيلي غرفة الـVAR، وسيتواجد اليوناني تاسوس سيديروبولوس كحكم رابع في المباراة.
ويلتقي برشلونة مع ليفربول يوم الأربعاء المقبل على استاد "الكامب نو" ضمن مباريا الذهاب للدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.
برشلونة ينافس ليفربول على ضم صفقة مثيرة
يخطط فريق نادي برشلونة للتعاقد مع أحد لاعبي دوري الدرجة الفرنسية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو، إن برشلونة ينافس ليفربول الإنجليزي الذي سيواجه يوم الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وسلتيك الاسكتلندي على ضم سيلاس فامانجيتوكا، مهاجم فريق باريس في دوري الدرجة الثانية الفرنسية.
وأضافت الصحيفة أن برشلونة يستطيع الحصول على خدمات صاحب الـ19 عاما مقابل 5 ملايين يورو لكنه يواجه منافسة من ليفربول وسيلتك وتحديدا الأخير الذي يراقبه منذ فترة.