رياضة | صافرة هولندية لقمة برشلونة وليفربول بدوري الأبطال

يخطط فريق نادي برشلونة للتعاقد مع أحد لاعبي دوري الدرجة الفرنسية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو، إن برشلونة ينافس ليفربول الإنجليزي الذي سيواجه يوم الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وسلتيك الاسكتلندي على ضم سيلاس فامانجيتوكا، مهاجم فريق باريس في دوري الدرجة الثانية الفرنسية.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة يستطيع الحصول على خدمات صاحب الـ19 عاما مقابل 5 ملايين يورو لكنه يواجه منافسة من ليفربول وسيلتك وتحديدا الأخير الذي يراقبه منذ فترة.