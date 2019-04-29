رياضة | مؤمن زكريا يخوض تدريبات تأهيلية في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤمن زكريا يخوض تدريبات تأهيلية في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانزيوم على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الاثنين والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وكان زكريا قد فسخ إعارته مع فريق أحد السعودي، ليعود للنادي الأهلي، لكنه لا يحق المشاركة مع الفريق في المباريات، بعد رفع إسمه من القائمة في يناير الماضي.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء بعد غد الأربعاء على ستاد المكس بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.