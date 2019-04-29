رياضة | الأهلي يستعد لمباراة الطلائع بتقسيمة قوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستعد لمباراة الطلائع بتقسيمة قوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة لمجموعة من لاعبي الفريق الأحمر، على هامش المران الصباحي اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقام لاسارتي بمنح هذه المجموعة من اللاعبين تعليمات فنية ثم قام بعمل تقسيمة بين فريقين بوجود حراس المرمى.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء بعد غد الأربعاء على ستاد المكس بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.