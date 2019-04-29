رياضة | طائرة خاصة للزمالك في رحلة تونس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طائرة خاصة للزمالك في رحلة تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفكر رئيس نادي الزمالك في تخصيص طائرة خاصة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال رحلة السفر إلى تونس.

وتعقد إدارة الكرة بالنادي جلسة مع الجهاز الفني بقيادة السويسري جروس لمعرفة رأيه في السفر بطائرة خاصة أو السفر على متن رحلة طيران عادية.

ويلتقي الزمالك بالنجم الساحلي الأحد المقبل في لقاء الإياب بعدما حقق الزمالك الفوز ذهابا بهدف نظيف سجله محمود كهربا.

الزمالك يجهز مفاجأة لجماهيره قبل السفر لتونس

يدرس رئيس نادي الزمالك إقامة تدريب للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بحضور الجماهير وذلك قبل السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي.

وكان الزمالك قد حقق الفوز بهدف وحيد على النجم في لقاء الذهاب وسيلتقي بالنجم في لقاء العودة الأحد المقبل بسوسة.

ويبحث رئيس الزمالك عن ملعب يتحمل الحضور الجماهيري في ظل عدم قدرة ملعب النادي على استيعاب الجماهير لعدم وجود مدرجات بالملعب.

Advertisements

رئيس الزمالك يجتمع بجروس قبل مواجهة النجم الساحلي

يعقد رئيس نادي الزمالك جلسة مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق خلال الساعات المقبلة قبل سفر بعثة الفريق إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ويرغب رئيس الزمالك في التحدث مع المدير الفني في بعض الأمور الفنية ومنها استبعاد لاعبين من التشكيل الأساسي لتراجع مستواهم وأسرار عدم الاعتماد على أيمن حفني في تشكيل الفريق وتجاهله بصورة دائمة.

وفاز الزمالك على النجم الساحلي بهدف دون رد في لقاء الذهاب الذي أقيم أمس في برج العرب.

رئيس الزمالك يجتمع باللاعبين قبل السفر إلى تونس

يعقد رئيس نادي الزمالك جلسة على هامش تدريبات الفريق قبل السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وتأتي الجلسة مع أجل توجيه بعض النصائح للاعبين قبل السفر والشد من آزرهم ومطالبتهم بتحقيق نتيجة إيجابية في سوسة لضمان التأهل لنهائي البطولة.

يذكر أن الزمالك كان قد حقق الفوز بهدف نظيف على النجم الساحلي في لقاء الذهاب الذي أقيم أمس في برج العرب.