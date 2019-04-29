رياضة | التسديد سلاح الأهلي لتخطي عقبة طلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التسديد سلاح الأهلي لتخطي عقبة طلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خصص الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة خاصة للتسديد على المرمى خلال مران الفريق الأحمر الجماعي اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقاد سباستيان المدرب بالجهاز الفني فقرة التسديد من وضع الثبات والحركة مع مجموعة من لاعبي الفريق الأحمر.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء بعد غد الأربعاء على ستاد المكس بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.