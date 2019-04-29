رياضة | الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة طلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة طلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تضاءلت فرص لحاق حسام عاشور وعمرو جمال لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام طلائع الجيش، بسبب الإصابة.

ويعاني عاشور من الإصابة في العضلة الضامة تعرض لها خلال مباراة الأهلي أمام بيراميدز، بينما يعاني جمال من الإصابة في العضلة الأمامية، تعرض لها خلال إحدى تدريبات الفريق الماضية.

وباتت فرص لحاق الثنائي بمواجهة الطلائع صعبة للغاية في ظل عدم تعافيهما من الإصابة، واستمرار خوض التدريبات التأهيلية وعدم الانتظام في المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء بعد غد الأربعاء على ستاد المكس بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.