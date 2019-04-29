رياضة | الزمالك يجهز مفاجأة لجماهيره قبل السفر لتونس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يجهز مفاجأة لجماهيره قبل السفر لتونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس رئيس نادي الزمالك إقامة تدريب للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بحضور الجماهير وذلك قبل السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي.

وكان الزمالك قد حقق الفوز بهدف وحيد على النجم في لقاء الذهاب وسيلتقي بالنجم في لقاء العودة الأحد المقبل بسوسة.

ويبحث رئيس الزمالك عن ملعب يتحمل الحضور الجماهيري في ظل عدم قدرة ملعب النادي على استيعاب الجماهير لعدم وجود مدرجات بالملعب.

رئيس الزمالك يجتمع بجروس قبل مواجهة النجم الساحلي

يعقد رئيس نادي الزمالك جلسة مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق خلال الساعات المقبلة قبل سفر بعثة الفريق إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ويرغب رئيس الزمالك في التحدث مع المدير الفني في بعض الأمور الفنية ومنها استبعاد لاعبين من التشكيل الأساسي لتراجع مستواهم وأسرار عدم الاعتماد على أيمن حفني في تشكيل الفريق وتجاهله بصورة دائمة.

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وفاز الزمالك على النجم الساحلي بهدف دون رد في لقاء الذهاب الذي أقيم أمس في برج العرب.