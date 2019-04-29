رياضة | الزمالك يجهز مفاجأة لجماهيره قبل السفر لتونس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يجهز مفاجأة لجماهيره قبل السفر لتونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يدرس رئيس نادي الزمالك إقامة تدريب للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بحضور الجماهير وذلك قبل السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي.
وكان الزمالك قد حقق الفوز بهدف وحيد على النجم في لقاء الذهاب وسيلتقي بالنجم في لقاء العودة الأحد المقبل بسوسة.
ويبحث رئيس الزمالك عن ملعب يتحمل الحضور الجماهيري في ظل عدم قدرة ملعب النادي على استيعاب الجماهير لعدم وجود مدرجات بالملعب.
رئيس الزمالك يجتمع بجروس قبل مواجهة النجم الساحلي
يعقد رئيس نادي الزمالك جلسة مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق خلال الساعات المقبلة قبل سفر بعثة الفريق إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.
ويرغب رئيس الزمالك في التحدث مع المدير الفني في بعض الأمور الفنية ومنها استبعاد لاعبين من التشكيل الأساسي لتراجع مستواهم وأسرار عدم الاعتماد على أيمن حفني في تشكيل الفريق وتجاهله بصورة دائمة.
وفاز الزمالك على النجم الساحلي بهدف دون رد في لقاء الذهاب الذي أقيم أمس في برج العرب.
الزمالك يجهز مفاجأة مدوية للنجم الساحلي
يسابق الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس الزمالك لتجهيز الثنائي خالد بوطيب وحازم إمام لمباراة النجم الساحلي فى إياب نصف نهائى كأس الكونفدرالية.
ويلتقي الزمالك مع بطل يونس يوم الأحد المقبل على الملعب الاوليمبي بسوسة، ضمن مباريات الإياب للدور نصف النهائي من الكونفدرالية.
وغاب الثنائي عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الأخيرة بسبب الإصابة، وفضل الجهاز الفنى عدم الدفع بالمهاجم المغربى فى المباراة الماضية، رغم إعلانه جاهزيته، لكى يحصل على علاجه كاملاً وعدم تفاقم الإصابة.
وحقق الزمالك فوزا صعبا على النجم الساحلي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس، ضمن مباريات الذهاب للدور نصف النهائي من البطولة.