رياضة | لاسارتي يطمئن على المصابين في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يطمئن على المصابين في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع خالد محمود طبيب الفريق الأحمر، على هامش مران الفريق الجماعي اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وحرص لاسارتي خلال هذه الجلسة مع طبيب الأهلي على الاطمئنان على اللاعبين المصابين في الفريق أمثال سعد الدين سمير وكريم نيدفيد وحسام عاشور وعمرو جمال، والبرنامج التأهيلي لهم للتعافي من الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء بعد غد الأربعاء على ستاد المكس بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.