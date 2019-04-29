رياضة | رئيس الزمالك يستدعي جروس لجلسة حساب جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يستدعي جروس لجلسة حساب جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قرر رئيس نادي الزمالك عقد جلسة مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك خلال الساعات المقبلة قبل سفر بعثة الفريق إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.
ويرغب رئيس الزمالك في التحدث مع المدير الفني في بعض الأمور الفنية ومنها استبعاد لاعبين من التشكيل الأساسي لتراجع مستواهم وأسرار عدم الاعتماد على أيمن حفني في تشكيل الفريق وتجاهله بصورة دائمة.
يذكر أن الزمالك كان قد حقق الفوز بهدف نظيف على النجم الساحلي في لقاء الذهاب الذي أقيم أمس في برج العرب.
الزمالك يجهز مفاجأة مدوية للنجم الساحلي
يسابق الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس الزمالك لتجهيز الثنائي خالد بوطيب وحازم إمام لمباراة النجم الساحلي فى إياب نصف نهائى كأس الكونفدرالية.
ويلتقي الزمالك مع بطل يونس يوم الأحد المقبل على الملعب الاوليمبي بسوسة، ضمن مباريات الإياب للدور نصف النهائي من الكونفدرالية.
وغاب الثنائي عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الأخيرة بسبب الإصابة، وفضل الجهاز الفنى عدم الدفع بالمهاجم المغربى فى المباراة الماضية، رغم إعلانه جاهزيته، لكى يحصل على علاجه كاملاً وعدم تفاقم الإصابة.
وحقق الزمالك فوزا صعبا على النجم الساحلي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس، ضمن مباريات الذهاب للدور نصف النهائي من البطولة.
رضا عبد العال يهاجم جروس: يدرب ضد الزمالك
هاجم رضا عبد العال لاعب الأهلي والزمالك السابق، السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأبيض رغم الفوز على النجم الساحلي التونسي، بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.
وقال عبد العال في تصريحات تليفزيونية: "جروس فشل أمام النجم الساحلي بتغييرات خاطئة ورفض إشراك لاعب موهوب بقيمة أيمن حفني، رغم أنه كان بمقدوره أن يستحوذ على الكرة، ويقدم أداءً جماليًا".
وأضاف عبد العال: "جروس يلعب ضد الزمالك ولم يدرس النجم الساحلي، إلى جانب اعتماده على العرضيات.. ولولا تألق الحارس محمود جنش، لاستقبل الزمالك أهدافا من كرات عرضية".
التابعي: النجم أفضل من الزمالك ولا بديل لفرجاني ساسي
يرى بشير التابعي لاعب الزمالك الأسبق، إن فرجاني ساسي لاعب الأبيض ليس له بديل في الوقت الحالي.
وقال التابعي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "فرجاني ملوش بديل، لاعب مفيش منه.. طارق حامد يجيد إفساد هجمات المنافس، ولكن بعد ذلك لا تستمر الهجمة على عكس وجود ساسي الذي يجيد الاستلام ويساعد حامد على توزيع الكرة بشكل أفضل".
وأضاف: "لم يتراجع أداء لاعبي الزمالك من فراغ، بل جاء بسبب ضغط لاعبي النجم المسيطرين الذين كانوا الأفضل.. شعرت أن الزمالك بيضيع الوقت وهذا هو أكبر دليل ان لاعبي الفريق كانو مجهدين".
مواعيد مباريات الأهلي والزمالك بعد تعديلات جدول الدوري
أجلت لجنة المسابقات باتحاد الكرة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي من 1 مايو إلى 15 مايو ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري.
مباريات الزمالك بعد التأجيل
الزمالك مع وادي دجلة (9 مايو)
الداخلية مع الزمالك (12 مايو)
الزمالك مع الإنتاج (15 مايو)