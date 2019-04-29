رياضة | رئيس الزمالك يستدعي جروس لجلسة حساب جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يستدعي جروس لجلسة حساب جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر رئيس نادي الزمالك عقد جلسة مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك خلال الساعات المقبلة قبل سفر بعثة الفريق إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ويرغب رئيس الزمالك في التحدث مع المدير الفني في بعض الأمور الفنية ومنها استبعاد لاعبين من التشكيل الأساسي لتراجع مستواهم وأسرار عدم الاعتماد على أيمن حفني في تشكيل الفريق وتجاهله بصورة دائمة.

يذكر أن الزمالك كان قد حقق الفوز بهدف نظيف على النجم الساحلي في لقاء الذهاب الذي أقيم أمس في برج العرب.

الزمالك يجهز مفاجأة مدوية للنجم الساحلي