شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يشن هجومًا عنيفًا على جروس.. ويفجر مفاجأة بشأن ساسي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

شن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك هجومًا عنيفًا على كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، رغم الفوز الذي حققه على النجم الساحلي بهدف نظيف، منتقدًا تعامله السيئ مع بعض اللاعبين، فضلًا عن قراراته الفنية.

وفجر «منصور»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الزمالك اليوم» مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أن جروس كان رافضًا التعاقد مع فرجاني ساسي، وأنه (منصور) هو من أصر على ضمه.

Advertisements

وأضاف: «كهربا كان خارج معسكر مباراة النجم، وأنا اللي طالبت بعودته، وأحرز هدفا».

ووجه «منصور» حديثه إلى جروس: «من فضلك مفيش عندنا وقت للهزار، ومش عاوز مسائل شخصية، أنا وصلت لمرحلة خلاص». وقال: «لن أسمح بإهانة أيمن حفني، مش أيمن حفني اللي يقوم يسخن ويقعد تاني».

ووجه «منصور» الشكر لجمهور الزمالك الذي حضر المباراة في مدرجات برج العرب، قائلًا: «أشكر الجمهور المحترم، كانوا رجالة».