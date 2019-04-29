بايرن يستضيف توتنهام والريال وفناربخشة في كأس أودي

يستضيف نادي بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني، النسخة السادسة من كأس أودي على ملعب اليانز ارينا. ومن المقرر أن تضم البطولة أيضا أندية ريال مدريد الإسباني وفناربخشة التركي وتوتنهام الإنجليزي. وتقام فعاليات البطولة يومي 30 و31 يوليو المقبل . وفاز بايرن بلقب كأس أودي ثلاث مرات من قبل فيما أحرز برشلونة واتلتيكو مدريد الإسبانيين اللقبين الأخرين للبطولة. ويلتقي ريال مدريد مع توتنهام في 30 يوليو يعقبها مباراة بايرن مع فناربخشة ، ويلتقي الخاسران من المباراتين في مباراة تحديد المركز الثالث ويلعب الفائزان على لقب البطولة في اليوم التالي.

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