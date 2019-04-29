رد حاسم من زوجة إيكاردي بشأن مغادرة إنتر ميلان

كشفت واندا نارا، زوجة ووكيلة أعمال الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، عن موقف موكلها من البقاء في صفوف النيراتزوري في الموسم المقبل.

وقالت واندا في تصريحات أبرزتها شبكة سبورت ميدياست "ماورو إيكاردي سيبقى، لقد حسم قراره بالفعل".

وكان سباليتي قد صرح عقب مباراة يوفنتوس الماضية، بأنه يرى نفسه مدربًا للنيراتزوري لمدة 100 عام.

Advertisements

وفي هذا الصدد، صرحت واندا "إيكاردي قال بإنه يتمنى البقاء مع إنتر ميلان لمدة 150 عامًا. إنه أصغر سنًا وبالتالي سيبقى لفترة أطول".

وأضافت "لم أكن أعلم بأن إيكاردي سيشارك أمام يوفنتوس، لست من أصدقاء سباليتي مثل كاسانو. لقد أحببت طريقة لعب ماورو، إنه يلعب من أجل الفريق، يفعل ما يطلبون منه، إنه يستمع للتعليمات ويتبعها".

يشار إلى أن ماورو إيكاردي غاب لأكثر من شهر عن المشاركة رفقة إنتر ميلان، بعد أزمة تجريده من شارة قيادة الفريق الإيطالي.