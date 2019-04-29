سواريز يعانى من الإجهاد قبل قمة برشلونة ضد ليفربول

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن لويس سواريز يعانى الإجهاد بس ضغط المباريات ومشاركته باستمرار مع برشلونة بمسابقتى الدورى الإسبانى ودورى أبطال أوروبا هذا الموسم.
وأوضحت الصحيفة أن مهاجم برشلونة خاض بعد مونديال روسيا 3952 دقيقة مع البارسا و248 دقيقة مع منتخب أوروجواى بمجموع 4200 دقيقة، ما يعكس حالة الإجهاد التى يعانى منها اللاعب.
وقبل مباراة برشلونة ضد ليفربول فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، لعب سواريز 4 مباريات كاملة بمجموع 360 دقيقة خلال 10 أيام.
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