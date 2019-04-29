فالفيردى يحقق رقماً مميزاً مع برشلونة بعد التتويج بالليجا

حقق أرنستو فالفيردى، المدير الفنى لفريق برشلونة، رقماً مميزاً بعد التتويج بلقب الدورى الإسبانى للموسم الثانى على التوالى، عقب الفوز أمس الأول، السبت، على ليفانتى بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الـ35 من المسابقة على ملعب "كامب نو".

فريق برشلونة تغلب على ليفانتى بهدف نظيف أمس الأول، السبت، بالجولة الـ 35 وحسم لقب الدورى الإسبانى للموسم الثانى على التوالى قبل انتهاء البطولة بـ3 جولات.

وفقاً لما أشارت إليه صحيفة "أس" الإسبانية، فإن أرنستو فالفيردى أصبح سادس مدرب فى تاريخ برشلونة يفوز بلقب الدوري مرتين فى أول موسمين له كمدرب للفريق الكتالونى، بعد إنريكى فيرنانديز، وهيلينيو هيريرا، وفان جال، وبيب جوارديولا، ولويس إنريكى.

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي قاد برشلونة للفوز على ليفانتى بهدف نظيف أمس الأول، السبت، والحصول على لقب الدورى الإسبانى للمرة الـ26 فى تاريخه.