بديل ساسي ينجح باختبار النجم الساحلي ويضمن استمراراه بتشكيل الزمالك...

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جدة - عمرو شويل نجح محمود عبد العزيز "زيزو"، لاعب وسط الزمالك، فى تنفيذ تعليمات المدير الفنى بتضييق الخناق على لاعبى النجم الساحلى فى نصف الملعب مما يضمن له
الاستمرار فى تشكيل فريقه بمباراة العودة الأحد المقبل، فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.
وحقق الزمالك فوزًا صعبًا على النجم الساحلى بهدف عالمى دون رد أحرزه محمود عبد المنعم كهربا فى مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين أمس الأحد على ستاد برج العرب.
ووفقا لمصدر بالجهاز الفنى للزمالك ، فإن محمود عبد العزيز قدم الأداء المطلوب بجدارة، ونجح فى تضيق الخناق على خط وسط النجم الساحلى بمساعدة طارق حامد، ليفرض الزمالك سيطرته على خط الوسط، الأمر الذى سيدفع السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للإبقاء على "زيزو" فى مركزه بمباراة العودة أمام الفريق التونسى، خاصة وأن الزمالك يرغب فى الحفاظ على نظافة شباكه ليضمن التأهل لمباراة النهائى.
وتقام مباراة العودة بين الزمالك والنجم الساحلى على الملعب الأوليمبى فى سوسة بتونس، يوم الأحد المقبل لحسم أى من الفريقين بطاقة التأهل لنهائى الكونفدرالية الأفريقية.
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