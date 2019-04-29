شكرا لقرائتكم مستشفى الأهلى .. لاسارتي يستفسر على حالة اللاعبين المصابين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اطمأن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، على اللاعبين المصابين وإمكانية تعافيهم للحاق بالمباريات القادمة ، حيث حرص على الاستفسارعن حالاتهم من خالد محمود طبيب الفريق الأحمر، على هامش مران الفريق الجماعي اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

واستفسر لاسارتي، عن اللاعبين المصابين في الفريق أمثال سعد الدين سمير وكريم نيدفيد وحسام عاشور وعمرو جمال، والبرنامج التأهيلي لهم للتعافي من الإصابة.

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وخاض لاعبو الأهلي تدريبات بدنية، على هامش المران، وأدى لاعبو الفريق الأحمر فقرة التدريبات البدنية وفك العضلات تحت إشراف أليخاندرو مخطط أحمال الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء بعد غد الأربعاء على ستاد المكس بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.