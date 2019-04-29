شكرا لقرائتكم محمد فضل يعود بتميمة بطولة أمم افريقيا من لندن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد محمد فضل المدير التنفيذى لبطولة أمم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر، إلى مطار القاهرة فجر اليوم، قادما من لندن بعد زيارة استمرت 3 أيام.

وكشف مصدر باللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا، أن فضل عاد من لندن بتميمة بطولة أمم افريقيا التى تقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، والتى تم تنفيذها فى لندن.

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يذكر أن اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا لم تعلن حتى الأن عن تميمة البطولة.