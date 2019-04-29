شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل يعود من لندن بعد استلام "تميمة" بطولة أمم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد محمد فضل، المدير التنفيذى لبطولة أمم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر، إلى مطار القاهرة فجر اليوم، قادما من لندن بعد زيارة استمرت 3 أيام.

وكشف مصدر باللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا، أن فضل عاد من لندن بتميمة بطولة أمم افريقيا التى تقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، والتى تم تنفيذها فى لندن.

يذكر أن اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا لم تعلن حتى الآن عن تميمة البطولة.