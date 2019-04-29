شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين لاسارتي وطبيب الاهلى للاطمئنان على سعد وعاشور ونيدفيد وجمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع خالد محمود طبيب الفريق الأحمر، على هامش مران الفريق الجماعي اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وحرص لاسارتي خلال هذه الجلسة مع طبيب الأهلي على الاطمئنان على اللاعبين المصابين في الفريق أمثال سعد الدين سمير وكريم نيدفيد وحسام عاشور وعمرو جمال، والبرنامج التأهيلي لهم للتعافي من الإصابة.

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فيما خاض لاعبو الأهلي تدريبات بدنية، على هامش المران، وأدى لاعبو الفريق الأحمر فقرة التدريبات البدنية وفك العضلات تحت إشراف أليخاندرو مخطط أحمال الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء بعد غد الأربعاء على ستاد المكس بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.