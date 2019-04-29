شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تضاؤل فرص مشاركة عاشور أمام الطلائع.. والشناوى والسولية يعودان للتشكيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضاءلت فرص حسام عاشور لاعب وسط الأهلى من اللحاق بمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها الأربعاء المقبل، فى ظل استمرار معاناته من إصابة فى العضلة الأمامية، تعرض لها فى مباراة بيراميدز بالدورى العام.

وخاض حسام عاشور تدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب فى إطار البرنامج الذى وضع له للتعافى من الإصابة.

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فيما يعود الثنائى محمد الشناوى وعمرو السولية للتشكيلة الأساسية فى مواجهة الطلائع بعد انتهاء إيقافهما.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء بعد غد الأربعاء على استاد المكس بالإسكندرية، فى إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز.