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محمود عبد العزيز يضمن الاستمرار مع الزمالك فى لقاء العودة أمام النجم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن محمود عبد العزيز "زيزو"، لاعب وسط الزمالك، الاستمرار فى تشكيل فريقه بمباراة العودة أمام النجم الساحلى التونسى، والمقرر لها الأحد المقبل، فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق الزمالك فوزًا صعبًا على النجم الساحلى بهدف دون رد أحرزه محمود عبد المنعم كهربا فى مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين أمس الأحد على استاد برج العرب.

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ووفقا لمصدر بالجهاز الفنى للزمالك، قدم محمود عبد العزيز الأداء المطلوب بجدارة، ونجح فى تضيق الخناق على خط وسط النجم الساحلى بمساعدة طارق حامد، ليفرض الزمالك سيطرته على خط الوسط، الأمر الذى سيدفع السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للإبقاء على "زيزو" فى مركزه بمباراة العودة أمام الفريق التونسى، خاصة أن الزمالك يرغب فى الحفاظ على نظافة شباكه ليضمن التأهل لمباراة النهائى.

تقام مباراة العودة بين الزمالك والنجم الساحلى على الملعب الأوليمبى فى سوسة بتونس الأحد المقبل لحسم أى من الفريقين بطاقة التأهل لنهائى الكونفدرالية الأفريقية.

 

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