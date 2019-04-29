لجنة المسابقات تحدد موعد لقاء الأهلي وانبي المؤجلة بالدوري الممتاز

استقرت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم على موعد إقامة مباراة الأهلي وانبي ضمن مؤجلات الأسبوع الـ30 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وحدد اتحاد الكرة السادس عشر من شهر مايو القادم كموعد لإقامة اللقاء، على أن يتم انطلاق اللقاء في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد كشف في وقت سابق عن تأجيل مواجهة المارد الأحمر وفريق انبي، خاصة وأن المارد الأحمر يرتبط بخوض بعض المباريات السابقة ببطولة دوري الأبطال الإفريقي.

جديرا بالذكر أن النادي الأهلي يحتل المركز الثاني بعد فريق بيراميدز برصيد 61 نقطة، ويتنافس على التتويج بلقب البطولة ومواصلة الانتصارات وإيقاف نزيف النقاط الذي تعرض له في بعض المباريات.